Какие нарушения обнаружила алтайская оппозиция на выборах 8 сентября

Информацию о нарушениях на выборах распространяют преимущественно региональные отделения КПРФ и «Справедливой России». Они обнаружили такие нарушения.
1. Распространение в день выборов в Барнауле агитации о кандидатах «Справедливой России», ЛДПР, «Единой России». Где это являлось действительно нарушением, а где провокацией, пока не ясно.
2. На одном из участков в Табунском районе избирателям выдавались какие-то талоны, якобы для удобства подсчета. Представители КПРФ написали жалобу.
3. На нескольких участках, в частности в Кулундинском районе и Барнауле, обнаружили неправильно оформленные бюллетени досрочного голосования, например, без печатей или подписей на конвертах.
4. Были проблемы и с выездным голосованием. В Кулундинском и Змеиногорском районах члены участковых избиркомов якобы брали больше бюллетеней, чем было нужно.
5. В селе Петухи Ключевского района члены участковой комиссии опустили бюллетени в урну без объявления и объяснения причины, сообщила «Справедливая Россия». Кандидат от партии Наталья Лебедева оформила жалобу.
В партиях также отмечают высокий уровень досрочного голосования, на некоторых участках, написала в Facebook лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова, оно доходило до 6% от общего числа избирателей. Оппозиция также отмечает, что комиссии получили большое число запросов на выездное голосование, но по факту зачастую голосовало в разы меньше людей, чем заявлялось.
Какие нарушения действительно произошли и насколько они оказали влияние на общее волеизъявление граждан, обычно становится ясно через несколько дней после выборов. Некоторые нарушения устранялись прямо по факту обращений: например, удаляли незаконные агитматериалы, отмечают в оппозиционных партиях.