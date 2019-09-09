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Политика

Какие нарушения обнаружила алтайская оппозиция на выборах 8 сентября

Выборы в Алтайском крае 8 сентября были не слишком масштабными по сравнению с кампаниями предыдущих трех лет. Однако даже на них оппозиция зафиксировала несколько нарушений. В основном — на довыборах депутата краевого заксобрания и депутата Барнаульской гордумы.

Выборы в Барнауле.
Выборы в Барнауле.
altapress.ru

Информацию о нарушениях на выборах распространяют преимущественно региональные отделения КПРФ и «Справедливой России». Они обнаружили такие нарушения.

1. Распространение в день выборов в Барнауле агитации о кандидатах «Справедливой России», ЛДПР, «Единой России». Где это являлось действительно нарушением, а где провокацией, пока не ясно.

2. На одном из участков в Табунском районе избирателям выдавались какие-то талоны, якобы для удобства подсчета. Представители КПРФ написали жалобу.

3. На нескольких участках, в частности в Кулундинском районе и Барнауле, обнаружили неправильно оформленные бюллетени досрочного голосования, например, без печатей или подписей на конвертах.

4. Были проблемы и с выездным голосованием. В Кулундинском и Змеиногорском районах члены участковых избиркомов якобы брали больше бюллетеней, чем было нужно.

5. В селе Петухи Ключевского района члены участковой комиссии опустили бюллетени в урну без объявления и объяснения причины, сообщила «Справедливая Россия». Кандидат от партии Наталья Лебедева оформила жалобу.

Выборы в Барнауле.
Выборы в Барнауле.
altapress.ru

В партиях также отмечают высокий уровень досрочного голосования, на некоторых участках, написала в Facebook лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова, оно доходило до 6% от общего числа избирателей. Оппозиция также отмечает, что комиссии получили большое число запросов на выездное голосование, но по факту зачастую голосовало в разы меньше людей, чем заявлялось.

Какие нарушения действительно произошли и насколько они оказали влияние на общее волеизъявление граждан, обычно становится ясно через несколько дней после выборов. Некоторые нарушения устранялись прямо по факту обращений: например, удаляли незаконные агитматериалы, отмечают в оппозиционных партиях.

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