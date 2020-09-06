Каменские депутаты не стали сопротивляться и вновь продлили полномочия главы района

Полномочия Евгении Гордиенко истекли 4 сентября. Депутаты Каменского райсобрания решили не проводить очную сессию и сделали опросное голосование.

Однако его еще нельзя считать законченным — не все депутаты выразили свою волю, и срок позволяет сделать это. Тем не менее, можно считать что вопрос о продлении полномочий Гордиенко уже решен.

Председатель районного Собрания депутатов Виктор Кашицин подтвердил, что 11 депутатов уже отдали свой голос «за».

Документ, подтверждающий полномочия Гордиенко уже подписан. В понедельник она приступит к своим обязанностям временного главы.

Как уже писал altapress.ru, меньше месяца назад депутаты оставили район без главы. 12 августа на заседании из 15 депутатов 6 проголосовали «за» продление полномочий Евгении Гордиенко как и.о. главы района, 3 высказались «против», все остальные воздержались. Решение было не принято и муниципалитет остался без высшего должностного лица, что буквально заблокировало его жизнь.

Это сильно возмутило местных предпринимателей и общественников, посыпались оскорбления. В сети позже появилось видео с обвинениями депутатов в безразличии к людям.