Каменский район снова остался без главы и «заблокировался»

Полномочия прежнего врио Евгении Гордиенко истекли 19 сентября, администрация района направила в адрес райсобрания документ с просьбой поддержать продление ее статуса, но часть депутатов сочли, что им не предоставили выбора.
В администрации есть два заместителя главы, которые могут временно исполнять обязанности. Это Евгения Гордиенко и Сергей Умяров, но кандидатуру второго не согласовали в правительстве края, отметил Кашицин. Плюс ко всему сам Умяров не хочет занимать этот пост.
Когда депутаты примут решение, неизвестно.
Работа муниципалитета без главы блокируется: документы подписывать некому, важные решения принять не будет возможности.