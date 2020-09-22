Каменский район снова остался без главы и «заблокировался»

С 20 сегодня в Каменском районе Алтайского края официально нет ни главы, ни исполняющего его обязанности, пишет «Политсибру» со ссылкой на председателя местного райсобрания депутатов Виктора Кашицина.

Полномочия прежнего врио Евгении Гордиенко истекли 19 сентября, администрация района направила в адрес райсобрания документ с просьбой поддержать продление ее статуса, но часть депутатов сочли, что им не предоставили выбора.

В администрации есть два заместителя главы, которые могут временно исполнять обязанности. Это Евгения Гордиенко и Сергей Умяров, но кандидатуру второго не согласовали в правительстве края, отметил Кашицин. Плюс ко всему сам Умяров не хочет занимать этот пост.

Когда депутаты примут решение, неизвестно.

Работа муниципалитета без главы блокируется: документы подписывать некому, важные решения принять не будет возможности.