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Политика

Каменский район снова остался без главы и «заблокировался»

С 20 сегодня в Каменском районе Алтайского края официально нет ни главы, ни исполняющего его обязанности, пишет «Политсибру» со ссылкой на председателя местного райсобрания депутатов Виктора Кашицина.

Евгения Гордиенко.
Евгения Гордиенко.
https://www.instagram.com/gordienko.eug

Полномочия прежнего врио Евгении Гордиенко истекли 19 сентября, администрация района направила в адрес райсобрания документ с просьбой поддержать продление ее статуса, но часть депутатов сочли, что им не предоставили выбора.

В администрации есть два заместителя главы, которые могут временно исполнять обязанности. Это Евгения Гордиенко и Сергей Умяров, но кандидатуру второго не согласовали в правительстве края, отметил Кашицин. Плюс ко всему сам Умяров не хочет занимать этот пост.

Когда депутаты примут решение, неизвестно.

Работа муниципалитета без главы блокируется: документы подписывать некому, важные решения принять не будет возможности.

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