Канада ввела санкции против губернатора Алтайского края

Главу Алтайского края Виктора Томенко включили в обновленный санкционный список Канады, опубликованный 23 августа. Об этом сообщает РИА Новости .

Вместе с ним в «черный список» попали еще 26 губернаторов, в том числе Александр Усс (Красноярский край) и Андрей Травников (Новосибирская область).

Им запретили въезд в Канаду и арестовали активы в стране (если таковые имеются),

В качестве причины канадцы назвали якобы имеющееся «серьезное нарушение международного мира и безопасности» Россией, но при этом не указали, какую роль в этом сыграли региональные чиновники.

Напомним, 26 июля Великобритания ввела санкции в отношении должностных лиц из России. Губернатор Алтайского края попал в этот список вместе с несколькими другими сибирскими главами регионов.