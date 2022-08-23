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Политика

Канада ввела санкции против губернатора Алтайского края

Главу Алтайского края Виктора Томенко включили в обновленный санкционный список Канады, опубликованный 23 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Вместе с ним в «черный список» попали еще 26 губернаторов, в том числе Александр Усс (Красноярский край) и Андрей Травников (Новосибирская область).

Им запретили въезд в Канаду и арестовали активы в стране (если таковые имеются),

В качестве причины канадцы назвали якобы имеющееся «серьезное нарушение международного мира и безопасности» Россией, но при этом не указали, какую роль в этом сыграли региональные чиновники.

Напомним, 26 июля Великобритания ввела санкции в отношении должностных лиц из России. Губернатор Алтайского края попал в этот список вместе с несколькими другими сибирскими главами регионов.

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