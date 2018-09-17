Кандидат на пост главы Приморья от КПРФ объявил голодовку из-за аномальных результатов выборов

Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко объявил бессрочную голодовку после того, как выигрывая при подсчете 95% голосов, проиграл выборы после подсчета 99% голосов кандидату от «Единой России», врио главы региона Андрею Тарасенко, пишет РБК.

Этой ночью при подсчете 95,7% голосов я лидировал с отрывом, 51% за меня, 46% за Тарасенко. Но буквально под утро протоколы в городах Артем, Уссурийск, Владивосток и Находка были сфальсифицированы и сейчас результаты таковы, что мы с вами проигрываем. Я сейчас в 7:47 владивостокского времени объявляю бессрочную голодовку, — рассказал Ищенко в беседе с РБК.

Ранее председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий рассказал ТАСС, что общественные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений при проведении второго тура выборов губернатора Приморья и подсчете голосов.

РБК отмечает, что второй тур выборов губернатора Приморского края прошел 16 сентября. Он стал возможен после того, как 9 сентября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов: фавориты Тарасенко и Ищенко получили 46,56%, и 24,63% соответственно.