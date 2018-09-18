Кандидат в главы Приморья от КПРФ передумал голодать

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко прекратил голодовку, которую объявил после подсчета голосов второго тура выборов. Об этом в Facebook сообщил представитель его избирательной команды Максим Чихунов.

Это решение политик принял после того, как услышал о «нотках взаимодействия» со стороны председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой. Она ранее заявила, что результаты этих выборов не подведут до рассмотрения жалоб.

Ищенко также передумал разбивать палаточный лагерь перед администрацией Приморья, поскольку его могут разогнать полицейские. Как пишет портал «Радио Свобода», решение о прекращении протестной акции кандидат принят прямо на митинге в его поддержку во Владивостоке. Он заявил, что сделал это по просьбе Геннадия Зюганова, который должен встретиться с президентом Путиным.

«Кремль услышал жалобы, ЦИК, Следственный комитет, прокуратура начали проверку», — написал представитель команды Ищенко Максим Чихунов.

Второй тур выборов губернатора Приморского края прошел 16 сентября. По итогам обработки 97,8% бюллетеней исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко отставал от Андрея Ищенко больше чем на 3% голосов. Однако после обработки 99% бюллетеней лидером стал Тарасенко с отрывом в полпроцента.