Кандидат в мэры Новосибирска объявил голодовку

Избирком отказал фермеру, так как в протоколе собрания местной региональной ячейки Партии социальных реформ, которая выдвигала Южанина, не были указаны его дата рождения, место жительства и место работы.

«До сегодняшнего вечера я — кандидат в мэры города Новосибирска. Сегодня избирательная комиссия просто по беспределу снимает меня с этих выборов по причине того, что якобы у меня в протоколе партийном не хватает каких-то сведений о дате моего рождения. Но это просто бред! Если даже есть такие нарушения, избирательная комиссия, согласно федеральному закону 67, кажется, должна оповестить меня, чтобы я вовремя исправил эти нарушения или недочеты и принес эти документы. Они этого не делают просто в наглую для того, чтобы меня слить», — заявил Южанин.