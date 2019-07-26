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Политика

Кандидат в мэры Новосибирска объявил голодовку

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин объявил голодовку из-за того что Горизбирком отказал ему в регистрации на выборах. Об этом он сообщил в своем видеобращении на Facebook.

Урны. Выборы-2018.
Урны. Выборы-2018.
Анна Зайкова

Избирком отказал фермеру, так как в протоколе собрания местной региональной ячейки Партии социальных реформ, которая выдвигала Южанина, не были указаны его дата рождения, место жительства и место работы.

«До сегодняшнего вечера я — кандидат в мэры города Новосибирска. Сегодня избирательная комиссия просто по беспределу снимает меня с этих выборов по причине того, что якобы у меня в протоколе партийном не хватает каких-то сведений о дате моего рождения. Но это просто бред! Если даже есть такие нарушения, избирательная комиссия, согласно федеральному закону 67, кажется, должна оповестить меня, чтобы я вовремя исправил эти нарушения или недочеты и принес эти документы. Они этого не делают просто в наглую для того, чтобы меня слить», — заявил Южанин.

Южанин намерен добиваться восстановления своей кандидатуры через суд.

Напомним, что выборы мэра Новосибирска состоятся 8 сентября.

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