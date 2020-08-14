Кандидат в президенты Белоруссии обжалует итоги выборов в Верховном суде

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев не согласен с результатами выборов главы государства. Он планирует обжаловать их в Верховном суде, а также будет добиваться нового голосования.

«Мы не согласны с решением ЦИК, будем обжаловать его в Верховном суде», — заявил Дмитриев РИА Новости. Беседа с изданием прошла после заседания ЦИК, на котором была рассмотрена жалоба кандидата о признании президентских выборов недействительными.

Политик подчеркнул, что будет «добиваться новых выборов».

Он также призвал граждан Белоруссии, не согласных с решением Центризбиркома, направлять ему свои расписки и обращения, в которых они будут разрешать ему от своего имени добиваться новых выборов в стране.

Согласно окончательным данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал на выборах 80,1% голосов. На втором мест оказалась Светлана Тихановская с 10,12%.