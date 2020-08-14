Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 августа
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Кандидат в президенты Белоруссии обжалует итоги выборов в Верховном суде

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев не согласен с результатами выборов главы государства. Он планирует обжаловать их в Верховном суде, а также будет добиваться нового голосования.

Протесты в Белоруссии.
Протесты в Белоруссии.
Фото из открытых источников.

«Мы не согласны с решением ЦИК, будем обжаловать его в Верховном суде», — заявил Дмитриев РИА Новости. Беседа с изданием прошла после заседания ЦИК, на котором была рассмотрена жалоба кандидата о признании президентских выборов недействительными.

Политик подчеркнул, что будет «добиваться новых выборов».

Он также призвал граждан Белоруссии, не согласных с решением Центризбиркома, направлять ему свои расписки и обращения, в которых они будут разрешать ему от своего имени добиваться новых выборов в стране.

Согласно окончательным данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал на выборах 80,1% голосов. На втором мест оказалась Светлана Тихановская с 10,12%.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость