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Политика

Кандидаты от шести партий поборются по спискам за места в АКЗС

Избирательная комиссия Алтайского края зарегистрировала списки кандидатов шести политических партий для участия в выборах АКЗС. Три партии не прошли из-за недостоверных подписей, сообщает ТАСС.

Заседание избирательной комиссии Алтайского края.
Заседание избирательной комиссии Алтайского края.
altai-terr.izbirkom.ru

Избирком зарегистрировал списки партий «Единая Россия», «Яблоко», «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, КПРФ и «Коммунисты России».

Не прошли регистрацию краевые списки партий «Новые люди», «Партия пенсионеров» и «Партия за справедливость», которым для регистрации необходимо было собирать подписи избирателей.

При проверке у представителей этих партий нашли пяти и более процентов недостоверных или недействительных подписей.

Общее число зарегистрированных кандидатов по краевым спискам — 697, по одномандатным округам — 157, добавили в избиркоме.

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