Кандидаты от шести партий поборются по спискам за места в АКЗС

Избирком зарегистрировал списки партий «Единая Россия», «Яблоко», «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, КПРФ и «Коммунисты России».
Не прошли регистрацию краевые списки партий «Новые люди», «Партия пенсионеров» и «Партия за справедливость», которым для регистрации необходимо было собирать подписи избирателей.
При проверке у представителей этих партий нашли пяти и более процентов недостоверных или недействительных подписей.
Общее число зарегистрированных кандидатов по краевым спискам — 697, по одномандатным округам — 157, добавили в избиркоме.