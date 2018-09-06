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Кандидату в губернаторы Алтайского края пожертвовали на агитацию 1,5 млн рублей

Алтайкрайизбирком опубликовал заключительные перед выборами данные о размерах избирательных фондов кандидатов в губернаторы Алтайского края. Впервые за время кампании появились сведения о пожертвованиях — 1,5 млн рублей в фонд Виктора Томенко перечислили компании, связанные с Виктором Зобневым и Вадимом Смагиным, депутатами, соответственно, Госдумы и АКЗС.

Копилка, деньги.
Копилка, деньги.
СС0

Самый крупный избирательный фонд — у врио губернатора Виктора Томенко. Он составил 24,7 млн рублей. Из них 1 млн — пожертвование «Рубцовского завода запчастей» (в структуре собственников — Виктор Зобнев) и 500 тыс. рублей — от компании «АПД», учредителем которой является Вадим Смагин.

В отчете указано 76 пунктов, на которые пошли средства. Самые крупные траты были на изготовление газет (две по 1,360 млн), ролика на телеканале «Россия 1» (1,189 млн), программы (1 млн).

Второй по величине размер фонда — у Владимира Семенова, лидера фракции ЛДПР в краевом парламенте. Он составляет 2,186 млн рублей. У него самые крупные суммы ушли на изготовление и монтаж наружных плакатов (477 тыс. рублей) и на производство газеты (224 тыс. рублей).

Чуть больше 1,5 млн рублей — в фонде предпринимателя Андрея Крылова. Он больше всего потратился за изготовление агитационной газеты (345 тыс. рублей).

Самый бюджетный фонд — у Людмилы Сусловой от «Справедливой России». Он составляет 800 тыс. рублей. Наиболее крупные расходы у нее — на производство информационного бюллетеня (338,4 тыс. рублей).

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