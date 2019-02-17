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Политика

Канцлер Германии выступила против разрыва отношений Европы с Россией

Европа не заинтересована в разрыве отношений с Россией, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля, пишет Russia Today.

Владимир Путин и Ангела Меркель на встрече лидеров России, Турции, Германии и Франции.
Владимир Путин и Ангела Меркель на встрече лидеров России, Турции, Германии и Франции.
kremlin.ru

Ангела Меркель,
канцлер Германии:

Осознанное политическое исключение России является неправильным. Считаю это стратегически неправильным для нас. Геостратегически Европа не имеет интереса в том, чтобы прервать все отношения с Россией.

Канцлер также отметила, что Берлин поддерживает продолжение диалога между НАТО и РФ.

Кроме того, Меркель затронула вопрос присутствия России на рынке газа в Европе. По её словам, попытки исключить Москву из этой сферы торговли по политическим мотивам ошибочны. В то же время она уточнила, что вопрос покупки американского газа «не ставится под сомнение».

Канцлер также считает, что решения о введении новых санкций в отношении России следует принимать согласованно. «Мы не выигрываем от того, если каждый вводит свои санкции», — сказала Меркель.

Ранее СМИ сообщили о подготовке в ЕС новых санкций в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Накануне ситуацию прокомментировали в МИД России.

Мария Захарова,
официальный представитель МИД России:

Санкционную политику того же самого Евросоюза, или США, или стран альянса обсуждать бесполезно. Это вещи, с одной стороны, системные с точки зрения курса на сдерживание России, с другой стороны — абсолютно не имеющие под собой основания.

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