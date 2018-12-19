Капустники с плясками, или как Госдума закрывает осеннюю сессию

Госдума закрывает осеннюю сессию, принимая законы ударными темпами. Один из главных — президентский законопроект о смягчении 282-й статьи, в народе именуемой «два-восемь-два».

Сажать за лайки и репосты не будут — если это не рецидив и нет серьезной угрозы для безопасности государства. Законодатели обещают, что поправки будут иметь обратную силу, а уже вынесенные приговоры отменят.

Параллельно законотворцы ужесточили проведение митингов. Теперь за вовлечение детей в несогласованные акции предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей. Между тем нигде не поясняется, что подразумевают под словом «вовлечение», пишет bfm.ru.

Ужесточится контроль за снятием наличных с карт иностранных банков. Список стран определит Росфинмониторинг. Среди целей называется «выявление схем финансирования террористической и экстремисткой деятельности».

Среди главных принятых законов этого года — пенсионная реформа.

Корпоратив

Отмечать окончание работы депутаты в этом году решили скромно. Теперь — никаких капустников с плясками и песнопениями.

Иван Родин,

парламентский корреспондент «Независимой газеты»:

Сохраняется традиция, введенная при нынешнем председателе Госдумы Вячеславе Володине — что это не надо выпячивать. Государственная дума — это место, где работа. Все праздники и частная жизнь происходят в других местах.

Дума прошлого созыва праздновала Новый год с размахом: Иосиф Кобзон пел дуэтом с Валентиной Терешковой, прошлый спикер Сергей Нарышкин — с Марией Максаковой, которая сбежала из России и живет сейчас в Киеве.

Когда новый спикер Володин решил отказаться от ярких празднований, политологи оценили это как желание создать серьезный имидж нижней палаты — показать, что и перед праздником депутаты думают исключительно о законотворчестве. А харассмент-скандал с депутатом Леонидом Слуцким должен заставить парламентариев вести себя скромнее.

Сами фракции обещают воздержаться от излишеств.

«У нас в институте мировых цивилизаций, в столовой, пройдет, можно сказать, протокольный обед, где примут участие депутаты фракции ЛДПР и наши сотрудники аппарата фракции центрального аппарата. Опять же, это все скромно, это в институтской столовой, и это будет в дневное время. Никакого алкоголя. Это многолетний опыт, когда проводятся подобные мероприятия у нас, и никакой алкоголь не употребляется», — рассказал депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.