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Карлин, Локтев и Щетинин попросили исключить их из руководства алтайской «Единой России»

Экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин обратился в реготделение «Единой России» с просьбой исключить его из политсовета и президиума. В партии пошли ему навстречу и провели другие рокировки в руководстве. Их утвердили 8 ноября на партконференции.

Александр Карлин.
Александр Карлин.
Анна Зайкова, altapress.ru

По уставу партия ежегодно должна проводить обновление не менее чем 10% политсовета.

Политсовет также покинут экс-сенатор Михаил Щетинин, бывший первый вице-премьер Сергей Локтев и Андрей Клюзов, до последнего времени возглавлявший исполком реготделения. Вопреки прогнозам о том, что он займет пост вице-губернатора, Клюзов намерен продолжить карьеру в Москве.

В числе 12 новичков политсовета (их в данный момент утверждают) депутат АКЗС Дмитрий Аганов. Также в состав вернулись Ирина Солнцева, депутат краевого парламента, и Стелла Штань, теперь — представитель губернатора в АКЗС. Утратив лояльность со стороны экс-губернатора Александра Карлина, они некоторое время оставались в партийной тени.

Как и прогнозировал altapress.ru, в политсовет избран Игорь Степаненко, новый вице-премьер алтайского правительства. В Норильске, где он проработал много лет, Степаненко возглавлял городское отделение «ЕР».

Кроме того, 8 ноября подтвердилась информация о том, что глава регионального исполкома Андрей Клюзов написал заявление о сложении полномочий. Его место, скорее всего, займет Денис Голобородько, 25-летний депутат АКЗС — юрист, который сопровождал минимум три последних избирательных кампании в «ЕР», в том числе президентскую и губернаторскую.

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