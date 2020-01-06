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Политика

Казахстан и США подписали соглашение о принципах «открытого неба»

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов и посол США в республике Уильям Мозер заключили соглашение о воздушном сообщении между странами на принципах «открытого неба», пишут РИА «Новости».

Самолет.
Самолет.
СС0

«Данное соглашение является первым для Республики Казахстан, которое предусматривает принципы „открытого неба“ в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по дальнейшей либерализации воздушного транспорта, что предоставляет большие возможности для перевозчиков, планирующих выполнять полеты между Казахстаном и США, в рамках которого стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот, в том числе с „пятой степенью“ свободы воздуха», — сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Казахстана.

По сообщению пресс-службы, соглашение установит правовую базу для прямых регулярных рейсов между странами и будет способствовать развитию партнерства между Казахстаном и США.

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