Каждый десятый чиновник госаппарата в России попал под сокращение

Численность госаппарата уменьшена почти на 10%, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, сообщают « Известия ».

«На данный момент сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств. Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31 642 единицы», — сказал Григоренко.

По его словам, избыточная цепочка начальников уменьшала оперативность и увеличивала административные издержки.

Григоренко подчеркнул, что произошедшее сокращение можно назвать одним из самых масштабных за последние годы.