Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 марта -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Каждый десятый чиновник госаппарата в России попал под сокращение

Численность госаппарата уменьшена почти на 10%, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, сообщают «Известия».

Чиновники.
Чиновники.
altapress.ru

«На данный момент сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств. Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31 642 единицы», — сказал Григоренко.

По его словам, избыточная цепочка начальников уменьшала оперативность и увеличивала административные издержки.

Григоренко подчеркнул, что произошедшее сокращение можно назвать одним из самых масштабных за последние годы.

«Правительство разработало единые стандарты организационно-штатной модели. Акцент был сделан на устранение избыточных руководящих должностей», — добавил вице-премьер.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость