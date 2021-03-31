Каждый десятый чиновник госаппарата в России попал под сокращение

«На данный момент сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств. Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31 642 единицы», — сказал Григоренко.
По его словам, избыточная цепочка начальников уменьшала оперативность и увеличивала административные издержки.
Григоренко подчеркнул, что произошедшее сокращение можно назвать одним из самых масштабных за последние годы.
«Правительство разработало единые стандарты организационно-штатной модели. Акцент был сделан на устранение избыточных руководящих должностей», — добавил вице-премьер.