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Политика

Каждый шестой избиратель в Алтайском крае уже проголосовал

Сибирские избиркомы рассказали о явке на голосовании по Конституции. Активнее всего голосуют жители Республики Тыва, пишет вечером 28 июня ТАСС. В Алтайском крае правом голоса воспользовался каждый шестой.

Голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ в Алтайском крае.
Голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ в Алтайском крае.
altai_terr.izbirkom.ru

За первые три дня в Тыве проголосовали 48,2% избирателей — более 94 тыс. человек.

В Иркутской области проголосовала примерно восьмая часть избирателей — 222 тыс. из 1,8 млн.

Пятая часть избирателей проголосовала в Республике Алтай — 30,9 тыс. из 161, 6 тыс., в Хакасии — 80,3 тыс. из 398 тыс., в Красноярском крае — 416 тыс. из более 2 млн человек.

Каждый шестой избиратель пришел на участки в Алтайском крае — 307 тыс. из 1,8 млн и Томской области — 130 тыс. из 768,3 тыс.

Напомним, голосование (в том числе уличное) стартовало до основного дня — с 25 по 30 июня. В Барнауле из 255 УИК голосование на открытом воздухе проводят 229 участковых комиссий.

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