КГБ Белоруссии: 32 задержанных россиянина работали в силовых ведомствах

Россияне, задержанные недалеко от Минска, упомянули о прошлой работе в российских силовых структурах, сообщил представитель группы «А» КГБ Белоруссии.

Россиян задержали бойцы спецназа в одном из санаториев под Минском.

«В момент задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству и также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как основанию непривлечения их к административной и уголовной ответственности», — цитирует «Интерфакс» слова представителя спецслужбы.

Задержанным 32 россиянам 29 июля вечером еще не было предъявлено никаких обвинений. <Впоследствии еще одного человека задержали в Гомельской области/>

После задержания граждан РФ белорусский лидер Александр Лукашенко вечером собрал срочное заседание Совбеза страны, он поручил КГБ разобраться в том, что происходит, пишет bfm.ru.

Белорусская сторона считает задержанных россиян — членами ЧВК «Вагнера» и утверждает, что боевики прибыли в Беларуссию для дестабилизации обстановки во время избирательной кампании.

Стиль милитари

Мужчины обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари, пишет belta.by. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория.

Всего, по данным белорусского интернет-ресурса, на территорию страны прибыло более 200 человек. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана.

О группе

Группа Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, часто называемое в СМИ российской частной военной компанией («ЧВК Вагнера», «ЧВК „Вагнер“»).

В июне 2017 года ЧВК Вагнера была включена в санкционный список США, чем было, в некотором смысле, легализовано ее общепринятое название.