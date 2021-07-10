Кибербезопасность и хакеры: о чем еще поговорили по телефону Путин и Байден

Пресс-служба Кремля рассказала подробности телефонного разговора между лидерами России и США — Владимиром Путиным и Джозефом Байденом.

В сообщении сказано, что был продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью.

Телефон. Переговоры. Pixabay.com

«В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам, — отмечают в пресс-службе.

Телефон. Переговоры. Pixabay.com

Тем не менее, лидеры двух стран подчеркнули необходимость «предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности, продолжения соответствующих контактов».

В Кремле также отметили, что стороны затронули в беседе ситуацию в Сирии с акцентом на гуманитарные аспекты.

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