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Политика

«Киберпартизаны» взломали трансляцию белорусских госканалов и показали избиения протестующих

Хакерская группировка «Киберпартизаны Белоруссии» взломала онлайн-трансляцию двух крупных госканалов страны, «Беларусь 1» и ОНТ.

Хакер.
Хакер.
СС0

Вместо новостей хакеры пустили в эфир видео с записями избиений силовиками протестующих в Минске, сообщает Tut.by. Хакеры использовали видео, распространяемые независимыми СМИ и оппозиционными телеграм-каналами.

«Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы», появилась запись на собственном канале «Киберпартизан Беларуси».

Телетрансляция каналов шла в обычном формате.

Оба канала пока не возобновили онлайн-вещание.

Ранее «Киберпартизаны» предупреждали о переходе к более активным действиям. Канал «Nexta» публиковал данные о силовиках, сами «партизаны» говорили, что готовы повлиять и на экономику страны, если Лукашенко откажется отдавать власть.

Протесты в Белоруссии.
Протесты в Белоруссии.
Фото из открытых источников.

Взломать вещание крупных госканалов — достаточно дерзкий поступок.

В начале сентября к протестам против Лукашенко (они начались сразу после его президентских выборов 9 августа, идут до сих пор) присоединились хакеры и айтишники, пишет polit.ru.

«Партизаны» уже взламывали сайты академии МВД. Сразу после размещения на нем тендера на закупку 200 бронежилетов на сумму около $100 тыс., перестали работать сайты Госзакупок и сайт Белорусской универсальной товарной биржи.

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