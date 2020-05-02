Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 мая 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Ким Чен Ын нашелся. Опубликованы новые фото лидера КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые с 11 апреля появился на публике, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Ким Чен Ын, КНДР.
Ким Чен Ын, КНДР.
из открытых источников в интернете

Отмечается, что глава КНДР перерезал ленту на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхоне.

Позже были опубликованы фотографии с участием Ким Чен Ына во время открытия завода.

Отметим, что это первое публичное появление северокорейского лидера, начиная с 11 апреля. Долгое отсутствие Ким Чен Ына в информационном поле стало основанием для того, чтобы высказывать предположения о тяжелой болезни политика.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость