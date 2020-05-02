Ким Чен Ын нашелся. Опубликованы новые фото лидера КНДР

Отмечается, что глава КНДР перерезал ленту на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхоне.
Позже были опубликованы фотографии с участием Ким Чен Ына во время открытия завода.
NEW photos of Kim Jong Un:— NK NEWS (@nknewsorg) 1 мая 2020 г.
KJU was reported to have attended a ribbon cutting event at the Sunchon fertilizer factory to mark May 1’s International Labor Day, making it his first public appearance in state media in 21 days. https://t.co/LAeDR8b2DE pic.twitter.com/0FBVlUWgZF
Отметим, что это первое публичное появление северокорейского лидера, начиная с 11 апреля. Долгое отсутствие Ким Чен Ына в информационном поле стало основанием для того, чтобы высказывать предположения о тяжелой болезни политика.