Ким Чен Ын пожелал Путину построения могучей России

Шлю теплый привет Вам и народу Вашей дружественной стране.

Драгоценная традиция, что народы двух стран плечом к плечу вместе боролись против совместного врага в годы суровой антияпонской войны, является крепким корнем корейско-российских отношений дружбы и движущей силой для дальнейшего развития двусторонних отношений в соответствии с требованием новой эпохи.

От всей души желаю Вам больших успехов в Вашей ответственной работе по построению могучей России.