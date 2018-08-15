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Ким Чен Ын пожелал Путину построения могучей России

15 августа председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму президенту РФ Владимиру Путину, говорится в сообщении-молнии Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

Лидер КНДР Ким Чен Ын.
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
kcna.kp

В телеграмме говорится:

Шлю теплый привет Вам и народу Вашей дружественной стране.

Драгоценная традиция, что народы двух стран плечом к плечу вместе боролись против совместного врага в годы суровой антияпонской войны, является крепким корнем корейско-российских отношений дружбы и движущей силой для дальнейшего развития двусторонних отношений в соответствии с требованием новой эпохи.

От всей души желаю Вам больших успехов в Вашей ответственной работе по построению могучей России.

Владимир Путин в телеграмме по случаю 73-летия освобождения Кореи главе КНДР Ким Чен Ыну заявил, что готов встретиться с ним в ближайшее время.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Текст телеграммы:

Россия высоко оценивает, что в Вашей стране благоговейно вспоминают солдат Красной армии, которые боролись плечом к плечу с корейскими патриотами во имя свободы и независимости Кореи.

С удовольствием отмечаю, что отношения между нашими двумя государствами имеют дружественный и конструктивный характер.

Заверяю в том, что для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений и важных региональных вопросов готов встретиться с Вами в ближайшее время.

Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора ранее заявил, что саммит глав государств России и КНДР стоит в повестке двух стран, но пока нет информации о том, когда и где он состоится, пишут «Известия».

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