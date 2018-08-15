Ким Чен Ын пожелал Путину построения могучей России

В телеграмме говорится:
Шлю теплый привет Вам и народу Вашей дружественной стране.
Драгоценная традиция, что народы двух стран плечом к плечу вместе боролись против совместного врага в годы суровой антияпонской войны, является крепким корнем корейско-российских отношений дружбы и движущей силой для дальнейшего развития двусторонних отношений в соответствии с требованием новой эпохи.
От всей души желаю Вам больших успехов в Вашей ответственной работе по построению могучей России.
Владимир Путин в телеграмме по случаю 73-летия освобождения Кореи главе КНДР Ким Чен Ыну заявил, что готов встретиться с ним в ближайшее время.
Текст телеграммы:
Россия высоко оценивает, что в Вашей стране благоговейно вспоминают солдат Красной армии, которые боролись плечом к плечу с корейскими патриотами во имя свободы и независимости Кореи.
С удовольствием отмечаю, что отношения между нашими двумя государствами имеют дружественный и конструктивный характер.
Заверяю в том, что для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений и важных региональных вопросов готов встретиться с Вами в ближайшее время.
Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора ранее заявил, что саммит глав государств России и КНДР стоит в повестке двух стран, но пока нет информации о том, когда и где он состоится, пишут «Известия».