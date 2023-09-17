Ким Чен Ыну подарили во Владивостоке бронежилет и набор беспилотников

Бронежилеты предназначены для штурмовых действий. Он защищает грудную клетку, горло, пах и плечи. Также он намного легче аналогов. Спецодежда, которую почти не видят тепловизоры, тоже пошла в ему в подарок.
Отмечается, что лидеру КНДР подарили пять беспилотников-камикадзе и разведывательный беспилотник самолетного типа «Герань-25». У него есть функция вертикального взлета.
Напомним, что Ким Чен Ын прибыл в Приморье утром 16 сентября.
Ранее власти Приморья обсуждают с Ким Чен Ыном возможность обмена школьниками.