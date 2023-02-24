Китай опубликовал план по урегулированию конфликта на Украине

Китайские власти опубликовали документ под названием «Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса». Он состоит из 12 пунктов, которые официальный Пекин призывает выполнить. Среди них:
- уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН;
- отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или расширения военных блоков»;
- прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу;
- возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта, Китай готов играть «в этом отношении конструктивную роль»;
- разрешение гуманитарного кризиса, создание гуманитарных коридоров для мирных жителей, увеличение гуманитарной помощи, поддержка ООН как координатора деятельности в данной области;
- защита гражданских лиц и военнопленных, в том числе создание «благоприятных условий» для обменов;
- обеспечение безопасности атомных электростанций;
- противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия;
- содействие экспорту зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы;
- прекращение односторонних санкций, которые не решают текущие проблемы, а создают новые;
- поддержка стабильности производственных цепочек и цепочек поставок, отказ от использования мировой экономики в политических целях;
- содействие постконфликтному восстановлению, «Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании».
Ранее публикацию плана анонсировал глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.