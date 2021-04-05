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Политика

Китайский дипломат заявил, что в мире укрепился «вакцинный национализм»

В мире укрепился «вакцинный национализм», поскольку развитые страны закупили около 60% произведенных вакцин и создали их нехватку для развивающихся государств, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Коронавирус. Вакцина.
Коронавирус. Вакцина.
CC0

«Богатые страны, на которые приходится 16% населения мира, приобрели 60% вакцин в мире. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в 3−4 раза», — сказал он в интервью, опубликованном на сайте МИД КНР.

«В то же время это отчетливо контрастирует с тем, что очень много развивающихся стран сталкиваются с серьезной нехваткой вакцин, немало государств испытывают трудности даже с тем, чтобы заполучить хотя бы одну дозу», — добавил Ван И.

Дипломат отметил, что «этот разрыв становится досадной и достойной сожаления, реальностью», пишет «Росбалт».

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