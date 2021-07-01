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Политика

Китайский друг Путина пообещал «разбить голову» поработителям Поднебесной

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал «разбить голову» любым внешним силам, желающим поработить Китай, заявил он на торжественной церемонии в честь 100-летнего юбилея Коммунистической партии Китая, сообщает ТАСС.

Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.
Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.
kremlin.ru

Лидер отметил — китайский народ выступает за справедливость и не боится насилия, он никогда не унижал и не порабощал другие нации.

«В то же время китайский народ не приемлет попыток внешних сил третировать, угнетать и порабощать его. А тот, кто вздумает попробовать это, натолкнется на железную стену плоти и крови китайского народа численностью 1,4 миллиарда человек и разобьет себе голову», — подчеркнул он.

Си Цзиньпин добавил, что Китай будет перенимать опыт у других стран, однако не потерпит «заносчивых поучений» в свой адрес.

По его словам, наступила новая эпоха, когда мировые державы больше не смогут навязывать КНР неравноправные договоры, китайская нация поднялась на ноги и не позволит кому бы то ни было распоряжаться ее судьбой, пишет Lenta.ru.

Ранее высшее руководство Китая высоко оценило перспективы развития России под руководством президента Владимира Путина.

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