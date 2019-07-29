Китайский журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu назвал Сахалин большой потерей для Пекина и объяснил, почему страна сожалеет об утрате этого острова, пишут «Известия».

Журналист сообщает, что в древние времена Сахалин принадлежал Китаю, но в XIX веке Российская империя пообещала поддерживать страну в войнах против Британии и Франции. В обмен на такую гарантию Китай отдал много своих земель, в том числе и остров.

Журналист объяснил, что на острове огромное количество природных ресурсов, которые могут обогатить Россию на 500 млрд долларов. Поэтому «утрата Сахалина — большая потеря для Китая», отметил он.

Кроме того, автор вспомнил, как российские археологи обнаружили каменную стелу с древними иероглифами и решили обратиться к китайским специалистам, которых «охватила грусть» от увиденного. Там были стихи императора Цяньлуна, правившего в XVIII веке. Они сообщали о его успехах и его непревзойденности.

«Если бы он только знал, что земля, на которой он тогда стоял, впоследствии перейдет России. Сейчас его слова кажутся нам смешными…», — написал журналист.