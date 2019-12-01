Китайцы нашли «тайную» ядерную державу

Китайский интернет-портал Sohu сообщил, что настоящей ядерной державой является Япония, а не Россия или США, пишет РБК.

Япония под предлогом развития гражданских атомных электростанций смогла заполучить большое количество ядерного топлива, которого хватит на 6 тыс. бомб, сообщает Sohu.



Издание отметило, что Япония входит в первую десятку мировых стран по боеспособности и уровень ее технологического развития нельзя недооценивать.

При этом, несмотря на то что Токио запрещено заниматься разработкой ядерного оружия, Япония является лидером по использованию ядерных технологий и в случае боевых действий сможет быстро произвести ядерное оружие из имеющегося у нее материала.

Демилитаризация Японии прошла после ее капитуляции во Второй мировой войне: страна была вынуждена отказаться от исследований в области производства ядерного оружия.