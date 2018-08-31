Кланы и чванство: депутат Поклонская высказалась о пенсионной реформе

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, единственная из членов фракции «Единая Россия» голосовавшая против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста, заявила, что «сомнений насчет принятия пенсионной реформы ни у кого нет», написала она на своей странице « ВКонтакте ».

По словам Поклонской, «выступление президента, которого еще совсем недавно все поддержали на выборах, четко раскрыло перспективы».

«Расшатать ситуацию, играя на наших эмоциях и трудностях, умельцев хватает. К сожалению, почва для этого есть: несправедливость, судебный и правоохранительный произвол, кланы и чванство чиновников, которые не скроешь. Именно это является основным раздражителем для людей и тормозит развитие страны», — указывает депутат.

Поклонская отмечает, что реформы и преобразования нужны и востребованы временем, иногда они необходимы для спасения ситуации и ведут к вынужденным ограничениям.

«Это понятно, но почему тогда нет ответов на вопросы: где деньги, куда они постоянно пропадают и кто виноват? Не только ведь демографический кризис 90-х всему виной. Где исполнители и проводники законов? Почему при упоминании фамилий отдельных бизнесменов и родственников некоторых высокопоставленных чиновников все контролеры и инспекторы теряют сознание или встают по стойке смирно? Если бы так ярко люди не видели этого, а немного чувствовали хоть какую-то элементарную скромность и уважение к закону и простому человеку, они бы с большим пониманием отнеслись к ущемляющим их права вынужденным мерам экономического характера», — указывает депутат.

Принятие законопроекта вызвало недовольство населения и серию протестных акций, пишет znak.com.

29 августа президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации. Глава государства дал понять, что повышение пенсионного возраста неизбежно, но объявил о некоторых послаблениях. В частности, Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо предлагавшихся восьми — на столько же, сколько и мужчинам.

Реформу пенсионной системы планируется проводить поэтапно, начать в 2019 году, полностью завершить — к 2034-му.