«Клевета». Свердловская чиновница объяснила свои слова о детях и государстве

В интервью телеканалу чиновница отметила, что все нападки на нее — это клевета и подобных слов она не произносила. «Контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать из контекста фразы», — приводит издание слова Глацких.
По словам чиновницы, она не смотрела резонансную видеозапись с круглого стола и ей «сложно комментировать» реакцию СМИ.
Ранее на телеканале «ЭХО-ТВ 24" появился ролик, в котором Глацких беседует с волонтерами из Кировграда. Чиновница заявила, что в принципе государство «ничего не должно» подрастающему поколению и вообще не просило рожать детей. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев назвал высказывание Глацких некорректным и пообещал разобраться в ситуации.