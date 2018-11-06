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Политика
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«Клевета». Свердловская чиновница объяснила свои слова о детях и государстве

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила в интервью телеканалу «360», что её высказывание о том, что государство детям «ничего не должно», вырвано из контекста.

Ребенок, дом, недвижимость.
Ребенок, дом, недвижимость.
СС0

В интервью телеканалу чиновница отметила, что все нападки на нее — это клевета и подобных слов она не произносила. «Контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать из контекста фразы», — приводит издание слова Глацких.

По словам чиновницы, она не смотрела резонансную видеозапись с круглого стола и ей «сложно комментировать» реакцию СМИ.

Ранее на телеканале «ЭХО-ТВ 24​" появился ролик, в котором Глацких беседует с волонтерами из Кировграда. Чиновница заявила, что в принципе государство «ничего не должно» подрастающему поколению и вообще не просило рожать детей. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев назвал высказывание Глацких некорректным и пообещал разобраться в ситуации.

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