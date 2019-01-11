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11 января
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Политика
23

Коалиция во главе с США выводит войска из Сирии

Международная коалиция по борьбе с террористами во главе с США начала вывод войск в Сирии. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявление представителя коалиции полковника Шона Райана. Однако МИД РФ не уверен в этом.

Войска специального назначения Минобороны России. Саперы в Пальмире.
Войска специального назначения Минобороны России. Саперы в Пальмире.
минобороны.рф

Райан заявил, что «по соображениям безопасности» не будет обсуждать график вывода, местоположение или передвижение войск.

Примерно 150 военнослужащих США уже покинули свою базу в Румейлане в провинции Хасеке. Также выведено не менее 10 единиц бронетехники. Колонна направилась в сторону границы с Ираком, сообщает телеканал Al Hadath.

В это время курдские формирования перебрасывают подкрепления в район Телль-Абъяд в 100 км от освобожденного города Ракки, пишет ТАСС со ссылкой на новостной портал Al Masdar. Они опасаются, что на этом участке произойдет вторжение турецких войск.

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решение начать вывод американских войск из Сирии. Турция в свою очередь заявила о намерении ввести войска на восточный берег Евфрата и очистить этот регион от курдских формирований, и приступила к подготовке новой военной операции.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США «уходят из Сирии так, чтобы найти повод остаться». «Я не могу разделить вашу уверенность в том, что они оттуда уходят, потому что официальной стратегии мы так и не видели», — сказала Захарова журналистам.

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