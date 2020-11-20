Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 ноября -10°C
Политика
92

Когда ноль — это хорошо. В Алтайском крае снизят налоговую нагрузку на часть малого бизнеса

«Единая Россия» в АКЗС инициировала поправки в региональные законы, которые позволят ряду представителей малого бизнеса снизить налоговую нагрузку. Во-первых, продлят налоговые каникулы для начинающих предпринимателей, и ими теперь смогут воспользоваться большее число субъектов. Во-вторых, вместо упраздняемой системы ЕНВД значительной части малого бизнеса предложат перейти на патентное налогообложение, ставшее более выгодным.

«Единая Россия» в АКЗС инициировала поправки в региональные законы, которые позволят снизить налоговую нагрузку.
«Единая Россия» в АКЗС инициировала поправки в региональные законы, которые позволят снизить налоговую нагрузку.
Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия"

Необходимость рассмотреть возможность изменения двух краевых законов — о налоговых каникулах для индивидуальных предпринимателей и о патентной системе налогообложения — возникла по ряду причин. Первая — отмена на федеральном уровне ЕНВД (единого налога на вменённый доход), из-за чего нагрузка на малый бизнес возрастала с 2021 года. Вторая — необходимость поддержать предпринимателей, пострадавших из-за ограничений работы в связи с коронавирусом. Поправки инициировали губернатор Алтайского края и фракция «Единой России» в Алтайском краевом Законодательном Собрании. Для их анализа и обсуждения депутаты фракции создали рабочую группу с участием представителей правительства региона и экспертов.

В результате ряда консультаций и обсуждений, в том числе с министерством финансов Алтайского края в части последствий налоговых льгот для бюджета региона, поправки были одобрены.

Первая группа поправок продлевает для вновь созданных индивидуальных предпринимателей на упрощенной (УСН) и патентной системах налогообложения налоговые каникулы — ставку 0% — до 2024 года. Изначально эта мера действовала до начала 2021 года, теперь же ей смогут воспользоваться большее число предпринимателей. Кроме того, считают в «Единой России», в связи с пандемией налоговые каникулы будут для бизнеса актуальны.

Также единороссы настояли на расширении списка предпринимателей, которые могут воспользоваться ставкой 0%. В него включили виды деятельности, популярные среди малого бизнеса в том числе в сельской местности. Это ремонт обуви, бытовых товаров и техники, производство мебели, молочной продукции, услуги по вспашке огородов, распиловке дров и другие — всего более 20 новых видов деятельности. Виды деятельности разнятся в зависимости от системы налогообложения, выбранной предпринимателем, а также от его места регистрации.

Вторая группа поправок предназначена, чтобы смягчить для малого бизнеса отмену Единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Из-за изменений на федеральном уровне налоговая нагрузка могла резко возрасти для более чем 30 тысяч ИП Алтайского края (60% от всех индивидуальных предпринимателей). «Единая Россия» предложила замену в виде возможности перейти на патентную систему налогообложения. Воспользоваться ей смогут более 20 тысяч предпринимателей. В результате для некоторых видов малого бизнеса налог станет даже меньше, чем на ЕНВД.

Поправки снижают стоимость патента для большего числа видов бизнеса в зависимости от места регистрации. Кроме того, ИП, работающим по популярным у микробизнеса направлениям — уборка помещений, оформление интерьера, услуги поваров и другие (всего 26 сфер деятельности) — получат более выгодные налоговые условия, если будут нанимать сотрудников.

После принятия поправок в эти законы в региональном отделении «Единой России» планируют провести серию встреч с предпринимателями, чтобы разъяснить законодательные изменения.

Как отметил замруководителя фракции ЕР в АКЗС, председатель рабочей группы по изменениям в законодательство Андрей Осипов, эти поправки позволят смягчить последствия пандемии для бизнеса и поддержать малое предпринимательство. А вместе с новым федеральным законом, дающим возможность снизить стоимость патента на сумму страховых взносов, мера будет еще более действенной.

Андрей Осипов,
замруководителя фракции «Единой России» в АКЗС:

— Мы расширили возможности применения патентной системы налогообложения и налоговых каникул именно для тех видов бизнеса, которые наиболее нуждаются в поддержке сейчас. Часто это элементарная самозанятость. Особенно это актуально для наших малых городов и сельской местности. Уверены, изменения будут способствовать выводу малого и микробизнеса из тени, а также подтолкнут к занятию предпринимательством тех, кто потерял работу или хочет увеличить доход. Понятно, что эти налоговые поправки распространяются пока не на всех, кто может пострадать от отмены ЕНВД, но в 2021 году мы вернемся к этому вопросу.

Поправки в законы будут рассмотрены на ноябрьской сессии АКЗС уже в 2020 году, чтобы они начали действовать с 2021 года.

Сергей Приб,
руководитель фракции «Единой России» в АКЗС:

— Сейчас мы можем говорить о том, что закон при условии грамотного и ответственного подхода предпринимателей к выбору системы налогообложения способен минимизировать для них налоговую нагрузку или обеспечить период налоговых каникул. В совокупности это станет мощной антикризисной мерой, и, в случае принятия закона, позволит уберечь от перехода в теневой сектор экономики значимую часть предпринимателей, что в перспективе даст положительное влияние на развитие экономики края.

  • Новости партий
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость