Когда состоится прямая линия Путина, где ее смотреть и как задать вопрос

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, начался прием вопросов. Об этом сообщили 9 июня в пресс-службе Кремля, пишет ТАСС.

"Прямая линия" с Путиным. 7 июня 2018 года.

Где смотреть и слушать прямую линию Владимира Путина

Традиционная прямая линия президента состоится 20 июня в 12:00 по московскому времени

в эфире телеканалов «Первый», «Россия-1», «Россия-24», НТВ , ОТР , «Мир»,

ОТР «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Как задать вопрос на прямую линию Владимира Путина

Вопросы принимаются начиная с 08:00 по московскому времени 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.

Задать вопрос главе государства можно с помощью телефонного звонка, отправив СМС или ММС-сообщение.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру 8−800−200−40−40.

Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7−499−550−40−40, +7−495−539−40−40.

Вопросы в виде СМС или ММС-сообщений принимаются на номер 0−40−40 только с телефонов российских операторов, отправить их можно бесплатно. Сообщения принимаются только на русском языке, их объем не должен превышать 70 знаков.