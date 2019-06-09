Когда состоится прямая линия Путина, где ее смотреть и как задать вопрос

Где смотреть и слушать прямую линию Владимира Путина
Традиционная прямая линия президента состоится 20 июня в 12:00 по московскому времени
- в эфире телеканалов «Первый», «Россия-1», «Россия-24», НТВ, ОТР, «Мир»,
- радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».
Как задать вопрос на прямую линию Владимира Путина
Вопросы принимаются начиная с 08:00 по московскому времени 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.
Задать вопрос главе государства можно с помощью телефонного звонка, отправив СМС или ММС-сообщение.
Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру 8−800−200−40−40.
Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7−499−550−40−40, +7−495−539−40−40.
Вопросы в виде СМС или ММС-сообщений принимаются на номер 0−40−40 только с телефонов российских операторов, отправить их можно бесплатно. Сообщения принимаются только на русском языке, их объем не должен превышать 70 знаков.