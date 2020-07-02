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Политика

Когда вступят в силу поправки в Конституцию, рассказал эксперт. Итоги голосования

Поправки в Конституцию России вступят в силу после того, как Центризбирком подведет официальные итоги голосования.

Владимир Путин во время голосования.
Владимир Путин во время голосования.
kremlin.ru

Для включения поправок в основной закон страны не потребуется переназначения правительства РФ, нужно лишь издание указа президента, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сенатор также заявил, что на следующей неделе парламент начнет работу над законами для реализации поправок, пишет bfm.ru.

Итоги

По результатам обработки 100% бюллетеней, большая часть россиян проголосовала за поправки в Конституцию РФ — 77,92%, против — 21,27%.

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