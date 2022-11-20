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Как проходят выборы?

В Казахстане откроют более 10 тыс. избирательных участков, а в списки избирателей включили почти 12 млн граждан. Дополнительные 68 участков открыли в 53 странах при представительствах Казахстана.

Выборы завершатся в 20.00 (17.00 мск). За исключением пяти западных регионов — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областей. Из-за разницы во времени участки закроются на час позже.