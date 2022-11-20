Шесть человек выдвинули свои кандидатуры на досрочные выборы президента страны.
Среди них действующий президент Касым-Жомарт Токаев, а также представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев и правозащитница Салтанат Турсынбекова от объединения «Казахские матери — путь к традициям»
Все верно, но 1 сентября 2022 года Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в послании к народу.
Так же досрочно пройдут и выборы в парламент в первой половине 2023 года.
Президент посчитал необходимым обновить конституцию и «перезагрузить» ключевые институты, передают РИА Новости.
Теперь президента страны избирают на 7 лет без права переизбрания.
Соответствующий закон «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан» Токаев подписал 17 сентября.
В Казахстане откроют более 10 тыс. избирательных участков, а в списки избирателей включили почти 12 млн граждан. Дополнительные 68 участков открыли в 53 странах при представительствах Казахстана.
Выборы завершатся в 20.00 (17.00 мск). За исключением пяти западных регионов — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областей. Из-за разницы во времени участки закроются на час позже.
Для победы в I туре кандидатам потребуется 50% голосов.
Также избиратели могут проголосовать против всех — такое предложение внес Токаев. По мнению политологов, это будет барометр протестности.