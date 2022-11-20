20 ноября
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Политика

Кого избирают на выборах нового президента Казахстана — разбор altapress.ru

В Казахстане начались внеочередные выборы нового президента страны 20 ноября. Они проходят по новой системе, а в числе кандидатов — действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Подробности — в нашем материале.

Путин с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Путин с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
kremlin.ru
1
Сколько кандидатов участвует в выборах?

Шесть человек выдвинули свои кандидатуры на досрочные выборы президента страны.

Среди них действующий президент Касым-Жомарт Токаев, а также представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев и правозащитница Салтанат Турсынбекова от объединения «Казахские матери — путь к традициям»

2
Разве выборы не должны были пройти в 2024 году?

Все верно, но 1 сентября 2022 года Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в послании к народу.

Так же досрочно пройдут и выборы в парламент в первой половине 2023 года.

Президент посчитал необходимым обновить конституцию и «перезагрузить» ключевые институты, передают РИА Новости.

Выборы.
Выборы.
«Голос»
3
Какие изменения внесли в систему выборов?

Теперь президента страны избирают на 7 лет без права переизбрания.

Соответствующий закон «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан» Токаев подписал 17 сентября.

4
Как проходят выборы?

В Казахстане откроют более 10 тыс. избирательных участков, а в списки избирателей включили почти 12 млн граждан. Дополнительные 68 участков открыли в 53 странах при представительствах Казахстана.

Выборы завершатся в 20.00 (17.00 мск). За исключением пяти западных регионов — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областей. Из-за разницы во времени участки закроются на час позже.

Актау. Казахстан.
Актау. Казахстан.
AnastassiyaL.
5
Что потребуется кандидатам для победы?

Для победы в I туре кандидатам потребуется 50% голосов.

Также избиратели могут проголосовать против всех — такое предложение внес Токаев. По мнению политологов, это будет барометр протестности.

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