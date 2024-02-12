12 февраля
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Политика

Коллег Ксении Собчак приговорили к тюремному сроку. Что известно о деле

Хамовнический суд вынес приговор по делу о вымогательстве 11 млн. рублей у главы "Ростеха" Кириллом Сухановым, Арианом Романовским и Тамерланом Бигаевым, сообщает 112.

Ксения Собчак в Республике Алтай
Ксения Собчак в Республике Алтай
Соцсети Ксении Собчак

Коммерческий директор «Осторожно, Media» Кирилл Суханов, а также журналисты Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев вымогали 11 млн. рублей у Сергея Чемезова за нераспространение порочащих его сведений. Все они вели анонимный Telegram-канал "Тушите свет".

Вину они не признали и до сих пор утверждают, что выполняли распоряжения Ксении Собчак. Сама журналистка заявила, что не имеет к произошедшему никакого отношения.

Кирилла Суханова приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима, а журналистов Романовского и Бигаева — к 7 годам колонии строгого режима.

Ксения Собчак уже прокомментировала решение суда:

Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет ????? За что такая несоразмерность ???? Просто отомстить ?, — написала телеведущая в своем Telegram-канале.

Ранее журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале извинилась перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Журналистка попросила прощения за то, что действия ее коллег — ее директора Кирилл Суханов, бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева — нанесли вред Чемезову.

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