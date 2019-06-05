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Политика

Команда Кудрина сочла государство недостаточно открытым

Счетная палата РФ обнародовала экспертный доклад «Открытость государства в России», в котором сделала вывод о том, что, хотя «пройден большой путь» — прежде всего в плане разработки нормативной базы. В целом в этой сфере пока сохраняется формальный подход, сообщает ТАСС.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Пресс-служба Госдумы.

«Практика правоприменения во многом носит формальный характер, качество процессов обеспечения открытости остается низким. Развитие же такой области, как „открытый диалог“ в целом остается на неудовлетворительном уровне, несмотря на определенные успехи десятилетней давности», — говорится в докладе.

В СП отметили «инерционную открытость» федерального правительства, которая не подкрепляется «ни реальными поручениями президента и премьер-министра, ни четко сформулированным общественным запросом на большую открытость».

В докладе рекомендуется создать единый орган для контроля над реализацией открытости государства и координирующего работу в этой области.

«Необходимо учесть опыт Открытого правительства, которое ввиду структурных проблем, слабой институциализации и отсутствия серьезных полномочий не смогло достаточно эффективно выполнять роль такого органа», — говорится в документе.

Авторы доклада сочли неудовлетворительным состояние федерального портала открытых данных, пишет polit.ru. И заявили о необходимости кардинально обновить его и превратить в «централизованный ресурс по систематизации всех государственных данных, включая данные, не являющиеся открытыми, с указанием причин их недоступности».

Счетная палата — высший постоянно действующий орган внешнего государственного контроля (аудита) Российской Федерации. Возглавляет СП Алексей Кудрин, экс-министр финансов.

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