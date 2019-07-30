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Политика

Команда Зеленского придумала способ возвращения Крыма

Киев планирует создать международную площадку для ведения переговоров о статусе Крыма. В ней примут участие станы Европы, США и Турция. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью с постпредом Владимира Зеленского в Крыму Антоном Корниевичем изданию «Сегодня».

В Крыму.
В Крыму.
altapress.ru

По словам Корниевича, Украина может стать инициатором создания международной площадки для переговоров по Крыму. В каком формате это будет происходить — не известно. Постпред Зеленского заявил, что рецепта не существует, вопрос принадлежности региона можно и нужно обсуждать.

До сих пор отдельной платформы для обсуждения о полуострова не было. Власти Украины связывают это с позицией России, которая отказывается вести переговоры.

Вопрос о принадлежности Крыма обсуждается с 2014 года, после того как полуостров вошел в состав России. На Украине не признают итоги голосования и считают полуостров временно оккупированной территорией. В Москве вопрос о статусе Крыма закрыт.

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