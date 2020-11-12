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Политика

Командировка, рапорт: Поклонская готова вновь возглавить прокуратуру Крыма

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская заявила, что если партия не включит ее в список на выборах в парламент в 2021 году, то она вернется в прокуратуру.

Депутат ГД Наталья Поклонская.
Депутат ГД Наталья Поклонская.
facebook.com/PoklonskayaNV

«Я жду их решения, если они меня включают, предлагают, я иду. Если они не включают и не принимают такого решения, я возвращаюсь в прокуратуру», — цитирует депутата РИА Новости.

Сейчас Поклонская находится в командировке в Госдуме, напомнила депутат. Чтобы вернуться на пост прокурора Крыма, ей нужно написать соответствующий рапорт.

Она добавила — по закону, если место прокурора Крыма будет занято, то ей должны предложить равнозначную должность или переназначить действующего прокурора, пишет News.ru.

По словам Поклонской, эти решения принимает президент РФ Владимир Путин и она готова выполнить любое из них.

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