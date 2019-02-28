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Политика

Комик Зеленский намекнул, что в случае победы на выборах посадит Порошенко в тюрьму

Юморист и политик Владимир Зеленский пообещал посадить в тюрьму одного из кандидатов в президенты Украины в случае своей победы на выборах, перефразировав предвыборный слоган Петра Порошенко. Публикация об этом появилась на странице «Команды Зеленского» в Facebook.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Ярослав Бурдовицин, CC BY-SA 4.0, by commons.wikimedia.org

Нынешнее правительство страны, по мнению кандидата, хочет «забрать с собой украденное у народа и армии». В частности, он обратил внимание на новости о хищениях в «Укроборонпроме» и на признание Конституционным судом страны неконституционным уголовное дело против чиновников, которых подозревают в незаконном обогащении.

«То есть за все, что правительство имеет за последние 5 лет, возможность ответственности будет невозможна», — говорится в публикации. Зеленский пообещал вместе с экспертами подготовить «ответ клептократам», чтобы никто из них «не избежал ответственности».

«Кандидатов много, но один из них, без сомнения, сядет в тюрьму!», — заключил Зеленский. Таким образом он перефразировал предвыборный слоган Порошенко: «Кандидатов много — президент один».

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года. На пост президента претендуют рекордное за всю историю число кандидатов — 44. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее.

По данным последнего опроса, за Зеленского планируют проголосовать 17,5% респондентов. У Порошенко и Тимошенко примерно равные шансы выйти во второй тур (13,1% и 11,5% соответственно).

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