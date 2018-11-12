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Политика
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На выборах главы Хакасии победил 30-летний коммунист

Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, который оказался единственным претендентом на пост главы Хакасии во втором туре выборов, побеждает по итогам обработки 90% бюллетеней, сообщается на сайте Центризбиркома (ЦИК).

Коммунист Валентин Коновалов.
Коммунист Валентин Коновалов.
vk.com/kprf

Результаты после обработки 99,48% бюллетеней следующие:

  • «За» представителя КПРФ Валентина Коновалова проголосовало 57,67% от всех пришедших на выборы избирателей. Это 101 тыс. 125 человек.
  • «Против» — 72 тыс. 23 человека.

Кампания по выборам губернатора Хакасии завершилась, сообщает ИА «Хакасия».

Явка составила 43,83%, оказавшись выше, чем на выборах в сентябре. Тогда на участки пришли 41,88% граждан.

Валентин Коновалов родился 30 ноября 1987 года, в Охотске Хабаровского края.

До официального вступления в должность регион возглавляет врио губернатора Михаил Развозжаев. До 3 октября Развожаев занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа.

Проблемные выборы

9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, директор компании «Современные технологии» Александр Мяхар от регионального отделения «Партии роста».

Коновалов занял первое место, набрав 44,81%. За Зимина проголосовали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался Филягин с 11,23% голосов, на четвертом — Мяхар с 6,61%.

21 сентября Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы республики.

Однако 2 октября стало известно, что справедливоросс Филягин, занявший третье место в первом туре, также снялся с выборов.

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