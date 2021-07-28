Коммунисты проведут трехдневные пикеты по всей России в поддержку товарищей

«На заседании штаба протестных действий было принято решение провести всероссийскую пикетную акцию протеста. Мы выйдем, чтобы поддержать Грудинина, но не только его — есть другие наши товарищи, против которых власть выставляет спойлеров. Их мы тоже будем поддерживать. Еще вот на Бондаренко в Саратове давят тоже», — сказал Кашин.
Московский горком партии уже объявил о том, что 29 июля у здания администрации президента состоится встреча с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным в поддержку Павла Грудинина и саратовского коммуниста Николая Бондаренко, которого также могут снять с выборов, пишет polit.ru.
Коммунисты планируют подать заявки на митинги 14 и 19 августа, а также на 1 сентября — все акции они хотят провести под лозунгом «За честные выборы».
Товарищи
24 июля Центризбирком РФ исключил кандидата в Госдуму от КПРФ, директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина.
Заявление о том, что у Грудинина есть доля в иностранном оффшоре, направила в ЦИК его бывшая жена, пишет polit.ru. Она утверждает, что Грудинин намеренно не указал этот факт в декларации.
Павел Грудинин в 2018 году участвовал в выборах президента как кандидат от КПРФ. По итогам голосования он занял второе место с 11,77% голосов. Его поддержали 8,66 млн избирателей.
Депутат саратовской облдумы и кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Николай Бондаренко заявил, что его вызвали в полицию для составления протокола о распространении экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП РФ).
Политик пояснил, что вызов связан с «Манифестом Единой России 2002 года», который он опубликовал в своих соцсетях 10 лет назад, — листовкой, в которой перечисляются обещания, которые партия якобы собиралась выполнить в течение ближайших лет. В самой «Единой России» не раз объявляли этот документ фальшивкой.