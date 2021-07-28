Коммунисты проведут трехдневные пикеты по всей России в поддержку товарищей

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) с 30 июля по 1 августа проведет всероссийские пикеты в поддержку бизнесмена Павла Грудинина, которого ЦИК отказался регистрировать кандидатом на выборы в Госдуму, заявил зампред ЦК КПРФ и руководитель Штаба протестных действий Владимир Кашин, пишут «Открытые медиа».

«На заседании штаба протестных действий было принято решение провести всероссийскую пикетную акцию протеста. Мы выйдем, чтобы поддержать Грудинина, но не только его — есть другие наши товарищи, против которых власть выставляет спойлеров. Их мы тоже будем поддерживать. Еще вот на Бондаренко в Саратове давят тоже», — сказал Кашин.

Московский горком партии уже объявил о том, что 29 июля у здания администрации президента состоится встреча с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным в поддержку Павла Грудинина и саратовского коммуниста Николая Бондаренко, которого также могут снять с выборов, пишет polit.ru.

Коммунисты планируют подать заявки на митинги 14 и 19 августа, а также на 1 сентября — все акции они хотят провести под лозунгом «За честные выборы».

Товарищи

24 июля Центризбирком РФ исключил кандидата в Госдуму от КПРФ, директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина.

Заявление о том, что у Грудинина есть доля в иностранном оффшоре, направила в ЦИК его бывшая жена, пишет polit.ru. Она утверждает, что Грудинин намеренно не указал этот факт в декларации.

Павел Грудинин в 2018 году участвовал в выборах президента как кандидат от КПРФ. По итогам голосования он занял второе место с 11,77% голосов. Его поддержали 8,66 млн избирателей.

Депутат саратовской облдумы и кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Николай Бондаренко заявил, что его вызвали в полицию для составления протокола о распространении экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП РФ).

Политик пояснил, что вызов связан с «Манифестом Единой России 2002 года», который он опубликовал в своих соцсетях 10 лет назад, — листовкой, в которой перечисляются обещания, которые партия якобы собиралась выполнить в течение ближайших лет. В самой «Единой России» не раз объявляли этот документ фальшивкой.