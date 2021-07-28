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Политика

Коммунисты проведут трехдневные пикеты по всей России в поддержку товарищей

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) с 30 июля по 1 августа проведет всероссийские пикеты в поддержку бизнесмена Павла Грудинина, которого ЦИК отказался регистрировать кандидатом на выборы в Госдуму, заявил зампред ЦК КПРФ и руководитель Штаба протестных действий Владимир Кашин, пишут «Открытые медиа».

Коммунисты возложили цветы к памятнику Ленину.
Коммунисты возложили цветы к памятнику Ленину.
vk.com/komsomol22

«На заседании штаба протестных действий было принято решение провести всероссийскую пикетную акцию протеста. Мы выйдем, чтобы поддержать Грудинина, но не только его — есть другие наши товарищи, против которых власть выставляет спойлеров. Их мы тоже будем поддерживать. Еще вот на Бондаренко в Саратове давят тоже», — сказал Кашин.

Московский горком партии уже объявил о том, что 29 июля у здания администрации президента состоится встреча с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным в поддержку Павла Грудинина и саратовского коммуниста Николая Бондаренко, которого также могут снять с выборов, пишет polit.ru.

Коммунисты планируют подать заявки на митинги 14 и 19 августа, а также на 1 сентября — все акции они хотят провести под лозунгом «За честные выборы».

Товарищи

24 июля Центризбирком РФ исключил кандидата в Госдуму от КПРФ, директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина.

Заявление о том, что у Грудинина есть доля в иностранном оффшоре, направила в ЦИК его бывшая жена, пишет polit.ru. Она утверждает, что Грудинин намеренно не указал этот факт в декларации.

Павел Грудинин в 2018 году участвовал в выборах президента как кандидат от КПРФ. По итогам голосования он занял второе место с 11,77% голосов. Его поддержали 8,66 млн избирателей.

Депутат саратовской облдумы и кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Николай Бондаренко заявил, что его вызвали в полицию для составления протокола о распространении экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП РФ).

Политик пояснил, что вызов связан с «Манифестом Единой России 2002 года», который он опубликовал в своих соцсетях 10 лет назад, — листовкой, в которой перечисляются обещания, которые партия якобы собиралась выполнить в течение ближайших лет. В самой «Единой России» не раз объявляли этот документ фальшивкой.

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