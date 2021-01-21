Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 января -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Коммунисты требуют отставки бийского мэра

Бийские коммунисты создали петицию об отставке главы наукограда Александра Студеникина, сообщили в крайкоме КПРФ.

Александр Студеникин
Александр Студеникин
altapress.ru

В партии уверены, что город накопил огромное количество проблем, которые никто не решает.

«Это и провалы в реализации и без того неудачной мусорной реформы, и уничтожение важнейших муниципальных предприятий, и наплевательское отношение к ремонту социальных и иных городских объектов. В городе постоянно возникают новые проблемы, в то время как старые тоже никуда не уходят. При этом критику и предложения по их решению Студеникин предпочитает игнорировать», — считают в КПРФ.

Ранее коммунисты уже заявляли о необходимости отставки главы города и направляли обращение губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

По состоянию на текущую дату никакого ответа получено не было, добавили в партии.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость