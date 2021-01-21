Коммунисты требуют отставки бийского мэра

В партии уверены, что город накопил огромное количество проблем, которые никто не решает.

«Это и провалы в реализации и без того неудачной мусорной реформы, и уничтожение важнейших муниципальных предприятий, и наплевательское отношение к ремонту социальных и иных городских объектов. В городе постоянно возникают новые проблемы, в то время как старые тоже никуда не уходят. При этом критику и предложения по их решению Студеникин предпочитает игнорировать», — считают в КПРФ.