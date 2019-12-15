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Политика

Коммунисты Японии предложили отобрать у России все Курильские острова

Глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии считает, что Токио на переговорах с Москвой должен объявить все острова Курильского архипелага японской территорией, передает канал RT.

Южные острова Курильской гряды.
Южные острова Курильской гряды.
Агентство стратегического маркетинга Spezia.

«На японо-российских переговорах по территориальному вопросу Россия отвергла идею премьер-министра Синдзо Абэ о передаче двух островов. В результате мы оказались перед фактом, что Япония пошла на уступки, отложив в долгий ящик свою прошлую дипломатическую позицию с требованием о передаче четырех островов», — приводит его слова телеканал.

Сии заявил о несправедливости заключенного после Второй мировой войны Сан-Францисского мирного договора, в соответствии с которым Япония отказалась от претензий на Курильские острова.

«Необходимо исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признаётся отказ от архипелага Тисима (японское название Курильского архипелага. — RT)», — сказал он.

Карта южных Курильских островов.
Карта южных Курильских островов.
commons.wikimedia.org, СС0

В ноябре замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Москва и Токио сохраняют принципиальные расхождения по заключению мирного договора, что затрудняет продвижение переговоров.

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