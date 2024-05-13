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Политика

Конфликт с Евгением Пригожиным, храм ВС, контрактники: чем запомнился Шойгу. При чем тут старший егерь

Накануне стало известно о том, что Сергей Шойгу покидает пост министра обороны. Его место займет Андрей Белоусов, а сам Шойгу займет пост секретаря при Совете безопасности РФ.

Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу.
mil.ru

Сергей Шойгу начал руководить министерством в 2012 году, заменив на посту Анатолия Сердюкова. Возглавлял министерство больше 10 лет, напоминает «Фонтанка».

Новые типы войск

При нем появлялись новые типы войск — в 2012 году сформировались Силы специальных операций. То есть спецназ — элитное подразделение ВС РФ. Три года спустя были созданы Воздушно-космические силы (ВКС).

По инициативе Шойгу созданы Арктические войска, предназначенные для обеспечения безопасности арктического региона России, пишет aif.ru.

Структура

Изменилась сама структура армии — в ее состав вернулись дивизии, которые ранее переформировали в бригады. Для привлечения в армию молодых специалистов в войсках появились научные роты, в которых служат студенты и выпускники гражданских вузов.

Храм

Личная инициатива экс-министра обороны — строительство парка «Патриот» и главного храма ВС РФ в Подмосковье.

Спецоперации

При Шойгу войска ВС РФ проводили военную операцию в Сирии в 2015 году и начали СВО на Украине в 2022.

Конфликт с ЧВК

В прошлом году министр обороны попал в публичный конфликт с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Тот обвинял ведомство и Шойгу лично в нехватке боеприпасов. Все кончилось мятежом, который предпринял Пригожин.

Цитата

«Я достаточно давно работаю вместе с нашим президентом Владимиром Путиным, работаю под его руководством и горжусь этим. Горжусь тем, что являюсь членом его команды. В данном случае Министерство обороны — это поручение, и дай бог сил на выполнение этой работы. Ну скажет завтра президент — надо пойти старшим егерем, ну об этом, конечно, можно только мечтать, ну пойду егерем, ну а что? Это, на мой взгляд, и является главным принципом командной работы», — говорил Шойгу в 2013 году

Ранее сообщалось, что Минобороны возглавит не служивший в армии. Это бывший первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.

Генштаб

Начальником Генштаба останется 68-летний генерал армии Валерий Герасимов.

Посты сохранили:

  • Министр иностранных дел — Сергей Лавров;
  • Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев;
  • Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Александр Куренков;
  • Министр юстиции — Константин Чуйченко;
  • Директор Службы внешней разведки — Сергей Нарышкин;
  • Директор Федеральной службы безопасности — Александр Бортников;
  • Директор Росгвардии — Виктор Золотов;
  • Директор Федеральной службы охраны — Дмитрий Кочнев.

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