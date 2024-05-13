Минобороны возглавит не служивший в армии. И как изменится силовой блок РФ

Армия и Совбез

В армии Белоусов не служил.

За последние 12 лет занимал должности министра экономики, помощника президента и первого вице-премьера.

Бывшего главу военного ведомства — Сергея Шойгу — указом президента назначили секретарем Совбеза РФ. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, главой Минобороны становится гражданское лицо, а есть ли у него воинское звание — не главное. Также Шойгу будет курировать работу федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России. По словам Пескова, Минобороны РФ возглавит гражданский человек, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей.

На какую должность перейдет экс-секретарь Совбеза Николай Патрушев — в Кремле пока не раскрывают. Однако известно, что его освободили от должности в связи с переходом на новую работу.

Генштаб

Начальником Генштаба останется 68-летний генерал армии Валерий Герасимов, указывает Газета.Ru.

Посты сохранили:

Министр иностранных дел — Сергей Лавров;

Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев;

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Александр Куренков;

Министр юстиции — Константин Чуйченко;

Директор Службы внешней разведки — Сергей Нарышкин;

Директор Федеральной службы безопасности — Александр Бортников;

Директор Росгвардии — Виктор Золотов;

Директор Федеральной службы охраны — Дмитрий Кочнев.

Утверждение

Теперь предложенные Путиным кандидатуры должен одобрить Совет Федерации. Сенаторы проведут консультации на заседаниях комитетов 13 мая и 14 мая на заседании СФ.

Ранее Владимир Путин утвердил структуру нового правительства РФ.

Согласно новой утвержденной Путиным структуре правительства, у премьера будет 10 заместителей, в том числе:

Один первый заместитель;

Заместитель председателя — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе;

Заместитель председателя — руководитель аппарата правительства.

Также стало известно, что в новом правительстве не будет вице-премьера — главы Минпромторга.

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