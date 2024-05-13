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Политика

Минобороны возглавит не служивший в армии. И как изменится силовой блок РФ

Президент РФ Владимир Путин предложил назначить министром обороны вместо Сергея Шойгу бывшего первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова.

Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу.
kremlin.ru

Армия и Совбез

В армии Белоусов не служил.

За последние 12 лет занимал должности министра экономики, помощника президента и первого вице-премьера.

Бывшего главу военного ведомства — Сергея Шойгу — указом президента назначили секретарем Совбеза РФ. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, главой Минобороны становится гражданское лицо, а есть ли у него воинское звание — не главное. Также Шойгу будет курировать работу федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России. По словам Пескова, Минобороны РФ возглавит гражданский человек, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей.

На какую должность перейдет экс-секретарь Совбеза Николай Патрушев — в Кремле пока не раскрывают. Однако известно, что его освободили от должности в связи с переходом на новую работу.

Генштаб

Начальником Генштаба останется 68-летний генерал армии Валерий Герасимов, указывает Газета.Ru.

Посты сохранили:

  • Министр иностранных дел — Сергей Лавров;
  • Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев;
  • Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Александр Куренков;
  • Министр юстиции — Константин Чуйченко;
  • Директор Службы внешней разведки — Сергей Нарышкин;
  • Директор Федеральной службы безопасности — Александр Бортников;
  • Директор Росгвардии — Виктор Золотов;
  • Директор Федеральной службы охраны — Дмитрий Кочнев.

Утверждение

Теперь предложенные Путиным кандидатуры должен одобрить Совет Федерации. Сенаторы проведут консультации на заседаниях комитетов 13 мая и 14 мая на заседании СФ.

Ранее Владимир Путин утвердил структуру нового правительства РФ.

Согласно новой утвержденной Путиным структуре правительства, у премьера будет 10 заместителей, в том числе:

  • Один первый заместитель;
  • Заместитель председателя — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе;
  • Заместитель председателя — руководитель аппарата правительства.

Также стало известно, что в новом правительстве не будет вице-премьера — главы Минпромторга.

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