Азербайджан объявил об «антитеррористических мероприятиях» в районе Нагорного Карабаха 19 сентября. В МИД Армении это широкомасштабной агрессией. Что известно о конфликте на данный момент - в разборе altapress.ru.

Что говорит Азербайджан

Минобороны Азербайджана обвинило армянские силы в усилении боевых позиций в Карабахе. Кроме того, Баку утверждает, что страна систематически обстреливает азербайджанскую армию.

Также Минобороны Азербайджана утверждает, что 19 сентября армянские ДРГ установили мину на дорогу от Ахмедбейли до Шуши. Это подконтрольная Азербайджану территория. Там взорвался гражданский автомобиль, есть погибшие.

После этого Баку обвинил Ереван в «террористической политике» и нарушении положений трехстороннего соглашения от ноября 2020 года.

Что говорит Армения

Премьер Армении Никол Пашинян созвал заседание Совбеза в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

В Минобороны Армении заявили, что в Нагорном Карабахе подразделений армянских вооруженных сил нет, а азербайджанская сторона лжет.

Что говорит Россия

Россия призвала Армению и Азербайджан к прекращению военных действий и возвращению к дипломатическому урегулированию конфликта.

Захарова заявила, что информацию о начале боевых действий довели до российских миротворцев за несколько минут до начала.