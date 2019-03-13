Конгресс США обязал разведку рассекретить доходы Владимира Путина

Американские конгрессмены приняли еще два закона, которые направлены на противодействие России, пишет РИА Новости. Один из них называется закон «Об открытости Владимира Путина», а другой Kremlin Act — «Акт о защите безопасности Америки от агрессии Кремля»

Конгрессмены потребовали от директора нацразведки в течение полугода представить доклад о личном состоянии Владимира Путина. Американские законодатели обвиняют российского президента в коррупции.

Также по закону «Об открытости Владимира Путина», конгрессмены призвали администрацию США и дальше бороться с «коррумпированным политическим классом России».

Другой законопроект обязывает разведку подготовить доклад о «намерениях российского руководства»: потенциальных военных действиях против членов НАТО, возможном ответе России на усиление американского военного присутствия в Восточной Европе, включая поставки боевого оружия Украине и Грузии, а также о том, какие «уязвимые места» может использовать Россия, чтобы посеять разногласия между США и их союзниками. На подготовку доклада отводится 90 дней.

Также в Конгрессе поддержали третий законопроект - «О непризнании присоединения Крыма». Этот документ запрещает Белому дому признавать Крым частью России: в нем говорится, что Вашингтон «не признает де-юре или де-факто» российский суверенитет над полуостровом, а также над его воздушным пространством и территориальными водами.

Для президента США в законопроекте предусмотрено исключение — он сможет нарушить это правило, если этого потребуют «интересы национальной безопасности».

Теперь законопроекты должен утвердить сенат, а затем они поступят на подпись к президенту Дональду Трампу.