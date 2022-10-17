Конкурс на должность мэра назначат в алтайском городе

В гордуме Бийска рассмотрят вопрос о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города, сообщает «Бийский рабочий».

На сессии 27 октября депутаты примут документ, в котором будут отражены сроки проведения конкурса.

Как и в предыдущие годы, мэра в Бийске назначат решением депутатского корпуса.

В декабре 2022 года срок полномочий нынешнего градоначальника Александра Студеникина истекает.

Неудачный ремонт дворов и городских территорий, а также зимний коллапс на дорогах вызвали у депутатов критическую оценку. Тогда мэр заявил, что намерен уйти в отставку.

Но после разговора с губернатором и поддержки со стороны бийчан в социальных сетях он решил остаться на должности.

Действующий мэр добавил, что выступает за прямые выборы, но пока не дает четкого ответа на вопрос, будет ли снова претендовать на это место.

По словам Студеникина, к власти должны приходить только профессионалы.