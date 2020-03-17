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Политика

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

Конституционный суд вынес свой самый долгожданный вердикт последних дней: он признал, что поправки к Конституции соответствуют основному законодательству России. Решение обжалованию не подлежит, пишут РИА Новости.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
kremlin.ru

В силу решение вступит после официального опубликования. Заключение передано президенту Владимиру Путину.

Конституционный суд также разъяснил поправку об обнулении президентских сроков. Вступить в силу они она сможет, если россияне поддержат ее голосованием.

Подчеркивается, что предельное число президентских сроков — это «вопрос выбора баланса» между конституционными ценностями. При рассмотрении поправки суд учел конкретно-исторические факты и принцип народовластия, который подразумевает, что у избирателей есть возможность отдать голос за наиболее достойного кандидата.

Что касается поправки о Боге, КС заключил, что добавление в текст Основного закона указания о вере не предполагает отказа от светского характера государства и не ставит россиян в неравное положение.

А поправки о русском языке, культуре, запрете на отчуждение территорий и почитании памяти защитников Отечества носят неполитический, надпартийный и внеконфессиональный характер.

Узаконенный брак только между мужчиной и женщиной не дискриминирует общество, а отражает социальную норму, решил КС.

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