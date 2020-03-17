Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

В силу решение вступит после официального опубликования. Заключение передано президенту Владимиру Путину.
Конституционный суд также разъяснил поправку об обнулении президентских сроков. Вступить в силу они она сможет, если россияне поддержат ее голосованием.
Подчеркивается, что предельное число президентских сроков — это «вопрос выбора баланса» между конституционными ценностями. При рассмотрении поправки суд учел конкретно-исторические факты и принцип народовластия, который подразумевает, что у избирателей есть возможность отдать голос за наиболее достойного кандидата.
Что касается поправки о Боге, КС заключил, что добавление в текст Основного закона указания о вере не предполагает отказа от светского характера государства и не ставит россиян в неравное положение.
А поправки о русском языке, культуре, запрете на отчуждение территорий и почитании памяти защитников Отечества носят неполитический, надпартийный и внеконфессиональный характер.
Узаконенный брак только между мужчиной и женщиной не дискриминирует общество, а отражает социальную норму, решил КС.