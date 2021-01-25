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Политика
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Конструктивная политика: «Единая Россия» в Алтайском крае запустила кадрово-образовательный проект для молодёжи

Проект «Региональный ПолитСтартап» направлен на поиск и обучение молодых людей, готовых попробовать свои силы в общественно-политической деятельности. Победители и призёры получат не только возможность стать кандидатами от «Единой России», но и ресурс для реализации своих инициатив.

Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия"

О старте в Алтайском крае проекта «Региональный ПолитСтартап» объявил руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Голобородько 25 января на Конвенте лидеров студенческого самоуправления Алтая. С помощью проекта партийцы намерены укрепить свой кадровый потенциал и дать возможность молодежи реализовать социальные инициативы.

— У нас в Алтайском крае на уровне правительства края, управления молодёжной политики, в муниципалитетах, вузах — создано и создаётся много инструментов для реализации идей и проектов. Но мы видим, что есть возможность — и необходимость — обеспечить продолжение этой активности, преемственность уже непосредственно в общественной-политической сфере. Кроме того, сейчас очевидно обострился запрос молодёжи на участие в политической жизни страны.

Мы в Алтайском региональном отделении «Единой России» в преддверии предварительного голосования решили запустить новую платформу, которая бы позволила обеспечить более быстрый вход активных молодых людей в публичную политику. Это будет своего рода инкубатор инициатив, — сказал Голобородько.

Вся информация будет размещена на сайте ПолитСтартап22.рф. Для регистрации необходимо выбрать и описать инициативу, которую участник намерен реализовать. Приём заявок стартует 10 февраля и продлится до 30 марта. С 1 марта по 11 апреля на сайте ПолитСтартап22.рф пройдёт голосование за проекты, после чего их оценят эксперты. Затем участники смогут пройти обучение на региональной партийной школе «Единой России».

Победители и призёры получат наставников из числа региональных лидеров партии, которые окажут консультационную поддержку при проведении предварительного голосования партии по отбору кандидатур для выдвижения на выборах и помогут реализовать их социальных инициативы при поддержке органов государственной власти и местного самоуправления, а также региональных общественных объединений.

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